Patrick Dempsey sul set della nuova serie Ways and Means, il political drama con Troian Bellisario (Di domenica 31 gennaio 2021) Annunciata lo scorso anno, la nuova serie di Patrick Dempsey era rimasta sulla carta a causa della pandemia da Covid-19. Ora che le produzioni sono ripartite negli Stati Uniti, però, l’attore è tornato sul set per girare l’episodio pilota di Ways and Means, political drama ordinato dall’emittente CBS. Come testimonia lo scatto apparso sui canali ufficiali di Patrick Dempsey, le riprese sono partite a fine gennaio: l’attore appare in uno spazio di alta rappresentanza circondato dalla troupe, elegantissimo in abito blu per rappresentare un senatore veterano di Washington. Patrick Dempsey e parte del cast sono stati avvistati anche in esterna il 26 gennaio scorso, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Annunciata lo scorso anno, ladiera rimasta sulla carta a causapandemia da Covid-19. Ora che le produzioni sono ripartite negli Stati Uniti, però, l’attore è tornato sul set per girare l’episodio pilota diandordinato dall’emittente CBS. Come testimonia lo scatto apparso sui canali ufficiali di, le riprese sono partite a fine gennaio: l’attore appare in uno spazio di alta rappresentanza circondato dalla troupe, elegantissimo in abito blu per rappresentare un senatore veterano di Washington.e parte del cast sono stati avvistati anche in esterna il 26 gennaio scorso, ...

