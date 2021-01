Partecipò al raduno dei negazionisti del Covid a Roma, scatta la sorveglianza speciale per il leader di Forza Nuova (Di sabato 30 gennaio 2021) Ad ottobre aveva partecipato alle manifestazioni dei negazionisti del Covid. Ora, per il leader di Forza Nuova a Roma, Giuliano Castellino, è stata applicata la sorveglianza speciale. Nel raduno di ottobre, Castellino aveva contravvenuto alle norme anti Coronavirus. Così, la misura restrittiva imposta dalle autorità prevede che per due anni non possa partecipare a manifestazioni pubbliche senza «il preventivo assenso dell’autorità competente». In caso di violazioni, l’esponente all’esponente di Forza Nuova sarà «applicata la reclusione da uno a 5 anni» e sarà consentito l’arresto anche fuori flagranza. Il provvedimento di sorveglianza speciale è stato notificato ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Ad ottobre aveva partecipato alle manifestazioni deidel. Ora, per ildi, Giuliano Castellino, è stata applicata la. Neldi ottobre, Castellino aveva contravvenuto alle norme anti Coronavirus. Così, la misura restrittiva imposta dalle autorità prevede che per due anni non possa partecipare a manifestazioni pubbliche senza «il preventivo assenso dell’autorità competente». In caso di violazioni, l’esponente all’esponente disarà «applicata la reclusione da uno a 5 anni» e sarà consentito l’arresto anche fuori flagranza. Il provvedimento diè stato notificato ...

Ultime Notizie dalla rete : Partecipò raduno L'ex giallonero Jaco Erasmus nella terna arbitrale per Valorugby vs Lyons

Prima di diventare arbitro partecipò al raduno dell'Accademia Arbitrale di Tirrenia, dove superò brillantemente i test fisici attitudinali. Immaginare di rivedere Jaco Erasmus in azione allo ...

Per Diego Rosa molte corse in Italia a marzo, ma il sogno è di tornare al Giro

Per sapere quale sarà la programmazione dell'altro professionista della nostra zona, il langarolo Matteo Sobrero, passato all'Astana, bisognerà attendere la fine del primo raduno della squadra, che ...

Prima di diventare arbitroaldell'Accademia Arbitrale di Tirrenia, dove superò brillantemente i test fisici attitudinali. Immaginare di rivedere Jaco Erasmus in azione allo ...Per sapere quale sarà la programmazione dell'altro professionista della nostra zona, il langarolo Matteo Sobrero, passato all'Astana, bisognerà attendere la fine del primodella squadra, che ...