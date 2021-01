Paratici modesto: “Io il mago delle plusvalenze? Sono solo uno che lavora alla Juve da 11 anni con buoni risultati” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è intervenuto a Sky Sport nel pre di Sampdoria-Juventus parlando ovviamente anche della chiusura del mercato “Questo mercato di gennaio è dato da opportunità tecniche ed economiche. Siamo alla finestra e le valutazioni si fanno di partita in partita. Dybala sta tornando, Kulusevski fa bene anche da seconda punta e direi che siamo qui e le valutazioni proseguono in base alle opportunità”. I parametri zero non hanno mantenuto le attese: condivide? “È un argomento che meriterebbe più spazio. Noi siamo contenti di Ramsey e Rabiot. L’anno scorso hanno giocato abbastanza, abbiamo vinto lo scudetto e perso ai rigori la finale di Coppa Italia. Abbiamo portato a casa il trofeo più importante, loro si stanno esprimendo a buoni livelli. Poi i parametro zero o ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Il direttore sportivo dellantus Fabioè intervenuto a Sky Sport nel pre di Sampdoria-ntus parlando ovviamente anche della chiusura del mercato “Questo mercato di gennaio è dato da opportunità tecniche ed economiche. Siamofinestra e le valutazioni si fanno di partita in partita. Dybala sta tornando, Kulusevski fa bene anche da seconda punta e direi che siamo qui e le valutazioni proseguono in base alle opportunità”. I parametri zero non hanno mantenuto le attese: condivide? “È un argomento che meriterebbe più spazio. Noi siamo contenti di Ramsey e Rabiot. L’anno scorso hanno giocato abbastanza, abbiamo vinto lo scudetto e perso ai rigori la finale di Coppa Italia. Abbiamo portato a casa il trofeo più importante, loro si stanno esprimendo alivelli. Poi i parametro zero o ...

napolista : #Paratici modesto: “Io il mago delle #plusvalenze? Sono solo uno che lavora alla #Juve da 11 anni con buoni risulta… - MAX55902937 : @realvarriale @RaiSport @RaiDue @Raiofficialnews Non ho visto la puntata, in realtà non la vedo mai, volevo sapere,… -