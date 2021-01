Pamela Prati nei panni di cat woman: un mix di erotismo e musicalità – VIDEO (Di sabato 30 gennaio 2021) La show girl Pamela Prati veste i panni della sensualissima gatta dei fumetti: una Cat woman così non si era mai vista. La showgirl ed attrice di origini sarde, Pamela Prati, ha proposto nella scorsa notte un piacevole salto nei ricordi. Fin dai suoi esordi la carriera di Pamela è stata un turbinio di emozioni L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021) La show girlveste idella sensualissima gatta dei fumetti: una Catcosì non si era mai vista. La showgirl ed attrice di origini sarde,, ha proposto nella scorsa notte un piacevole salto nei ricordi. Fin dai suoi esordi la carriera diè stata un turbinio di emozioni L'articolo proviene da YesLife.it.

Cutie_Felix_ : NON SO NEANCHE PERCHÉ ELIANA MICHELAZZO CIOÈ IO NON LA VEDO DA QUANDO ERA SUCCESSA TUTTA LA STORIA CON PAMELA PRATI… - lightsuxp : RT @tommosals: il matrimonio di H e O mi ricorda quello di Pamela Prati e Mark Caltagirone - gemmapwnz : RT @tommosals: il matrimonio di H e O mi ricorda quello di Pamela Prati e Mark Caltagirone - saramalpede : RT @tommosals: il matrimonio di H e O mi ricorda quello di Pamela Prati e Mark Caltagirone - singleladies___ : @dobrevsunicorns Ma io ringrazierei Samantha che se non fosse stato per lei che ha nominato Pamela prati e quindi L… -