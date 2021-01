Palamara, il fantasma delle cerimonie (Di domenica 31 gennaio 2021) L’onda lunga del caso Palamara, le difficoltà degli uffici giudiziari per la pandemia, le riforme della giustizia che hanno finito per azzoppare il governo sono i temi al centro delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario che si sono tenute ieri in 26 corti di appello (dopo quella solenne in Cassazione venerdì). Ma nelle relazioni dei procuratori generali e dei presidenti delle corti c’è stato il tradizionale spazio per il bilancio dell’attività giudiziaria, con alcune novità preoccupanti sul fronte dei reati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 31 gennaio 2021) L’onda lunga del caso, le difficoltà degli uffici giudiziari per la pandemia, le riforme della giustizia che hanno finito per azzoppare il governo sono i temi al centrodi inaugurazione dell’anno giudiziario che si sono tenute ieri in 26 corti di appello (dopo quella solenne in Cassazione venerdì). Ma nelle relazioni dei procuratori generali e dei presidenticorti c’è stato il tradizionale spazio per il bilancio dell’attività giudiziaria, con alcune novità preoccupanti sul fronte dei reati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

xblunotte : RT @LaVeritaWeb: Il Quirinale approvò il rinvio del procedimento disciplinare per evitare guai all'ex vice del Csm, Giovanni Legnini. L'int… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Il Quirinale approvò il rinvio del procedimento disciplinare per evitare guai all'ex vice del Csm, Giovanni Legnini. L'int… - JohSogos : RT @LaVeritaWeb: Il Quirinale approvò il rinvio del procedimento disciplinare per evitare guai all'ex vice del Csm, Giovanni Legnini. L'int… - MaMaurizi9 : RT @LaVeritaWeb: Il Quirinale approvò il rinvio del procedimento disciplinare per evitare guai all'ex vice del Csm, Giovanni Legnini. L'int… - PalladeAtena : RT @LaVeritaWeb: Il Quirinale approvò il rinvio del procedimento disciplinare per evitare guai all'ex vice del Csm, Giovanni Legnini. L'int… -