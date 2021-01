Pagelle Arsenal-Manchester United 0-0 | voti e tabellino Premier League 2020 2021

(Di sabato 30 gennaio 2021) Lee ildi, match valido per la 21esima giornata di. Finisce 0-0 la partita all’Emirates Stadium di Londra, dopo 90 minuti di equilibrio e di occasioni sia da una parte che dall’altra. Grande punizione di Lacazette con la palla che sbatte contro la traversa, mentre a pochi minuti dalla fine lovicino al gol con Cavani.(4-2-3-1): Leno 6; Bellerin 6, Holding 6, Luiz 5.5, Soares 6; Thomas, Xhaka 5.5; Pepe 6, Smith Rowe 5.5 (38? st. Odegaard sv), Martinelli 6 (21 st. Willian 6.5); Lacazette 6.5 (46? st Nketiah sv). In panchina: Chambers, Elneny, Gabriel, Maitland-Niles, Runarsson, Willock. Allenatore: Arteta....

sportface2016 : #ARSMUN: le pagelle e i voti del match #PremierLeague - ClockEndItalia : ICYMI: Da 10 a 0 | - ClockEndItalia : NEW: Da 10 a 0 | - ClockEndItalia : NEW: Le Pagelle di @Mastromaestri Cédric il migliore, Saka stellare Laca generoso, Pépé redivivo Tutti promossi a… - ClockEndItalia : FINISCE #SOUARS VINCE L’ARSENAL DI ARTETA 1-3 GRAZIE AI GOL DI PEPÈ, SAKA E LACAZETTE ??? A breve le pagelle ? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Arsenal

Sportface.it

È la 9ª squadra a guidare la Premier dopoe Chelsea, Leicester, Everton, Southampton, ... Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi ...Se vi ricordate bene, in quel periodo lera abbastanza famoso per come sbagliasse sempre la ... Cuadrado fondamentale 10 ORE FA Supercoppa Juve - Napoli 2 - 0, le: Insigne da incubo, ...Le pagelle e il tabellino di Arsenal-Manchester United, match valido per la 21esima giornata di Premier League. Finisce 0-0 la partita all'Emirates Stadium di Londra, dopo 90 minuti di equilibrio e di ...La qualità di Dejan Kulusevski fa la differenza in Juventus-Spal, quarto di finale di Coppa Italia: i colleghi di "Eurosport" danno 7,5 allo svedese, che segna un gol e sforna ...