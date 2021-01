“Pagatemi o perderete vostro figlio disabile”: giudice arrestato con l’accusa di estorsione (Di sabato 30 gennaio 2021) . Avrebbe aiutato le famiglie di giovani deceduti o di bambini disabili a vincere le cause per ottenere risarcimenti, ma solo in cambio di denaro da versare sul conto della suocera. Con questa accusa, il giudice Galiano, del Tribunale di Brindisi, è stato arrestato in seguito a un’inchiesta per corruzione in ambito giudiziario. Dovrà ora rispondere delle accuse a suo carico. Minacciati di perdere la patria potestà se non avessero dato 150mila euro del risarcimento ottenuto dall’assicurazione al giudice civile che li avrebbe aiutati a vincere la causa. I genitori di un bambino disabile sarebbero stati vittima di un ricatto ordito dal giudice Galiano, che li avrebbe aiutati a vincere la causa. Arrestati con lui altre cinque persone coinvolte in un’inchiesta sulla corruzione in atti giudiziari. Secondo ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 30 gennaio 2021) . Avrebbe aiutato le famiglie di giovani deceduti o di bambini disabili a vincere le cause per ottenere risarcimenti, ma solo in cambio di denaro da versare sul conto della suocera. Con questa accusa, ilGaliano, del Tribunale di Brindisi, è statoin seguito a un’inchiesta per corruzione in ambito giudiziario. Dovrà ora rispondere delle accuse a suo carico. Minacciati di perdere la patria potestà se non avessero dato 150mila euro del risarcimento ottenuto dall’assicurazione alcivile che li avrebbe aiutati a vincere la causa. I genitori di un bambinosarebbero stati vittima di un ricatto ordito dalGaliano, che li avrebbe aiutati a vincere la causa. Arrestati con lui altre cinque persone coinvolte in un’inchiesta sulla corruzione in atti giudiziari. Secondo ...

