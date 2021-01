Paganese, ko sul campo della capolista: la Ternana cala il tris (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTerni – Sesto ko consecutivo per la Paganese che cade al “Liberati” sul campo della capolista del girone C della Serie C. La truppa di mister Di Napoli ha potuto poco contro la corazzata umbra che ha chiuso la pratica già nel primo tempo. Nella ripresa, la Paganese sembra una squadra nuova, accorcia le distanze con un gol di Cesaretti che piazza la palla sotto il sette. Quattro giri di orologio più tardi e la Ternana trova la rete del definitivo 3 a 1 con Raicevic di testa. Gli azzurrostellati resta a 12 punti in classifica. Ternana-Paganese 3-1 Reti: 9’pt Partipilo, 27’pt rig. Falletti, 2’st Cesaretti (P) 6’st Raicevic Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTerni – Sesto ko consecutivo per lache cade al “Liberati” suldel girone CSerie C. La truppa di mister Di Napoli ha potuto poco contro la corazzata umbra che ha chiuso la pratica già nel primo tempo. Nella ripresa, lasembra una squadra nuova, accorcia le distanze con un gol di Cesaretti che piazza la palla sotto il sette. Quattro giri di orologio più tardi e latrova la rete del definitivo 3 a 1 con Raicevic di testa. Gli azzurrostellati resta a 12 punti in classifica.3-1 Reti: 9’pt Partipilo, 27’pt rig. Falletti, 2’st Cesaretti (P) 6’st Raicevic(4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; ...

