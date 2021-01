(Di sabato 30 gennaio 2021) Manny, leggenda del pugilato filippino, è statodalla Wba del titolo deiWba, assegnato dall'ente al cubano Yordenis Ugas., 42 anni, non ha più messo in palio la ...

Sport_Fair : #Boxe, #Pacquiao privato del mondiale dei welter La decisione della #Wbc - Gazzetta_it : #Pacquiao privato del mondiale dei welter: ma vuole #McGregor o #Garcia -

Ultime Notizie dalla rete : Pacquiao privato

La Gazzetta dello Sport

Manny, leggenda del pugilato filippino, è statodalla Wba del titolo dei welter Wba, assegnato dall'ente al cubano Yordenis Ugas., 42 anni, non ha più messo in palio la cintura ...Manny, leggenda del pugilato filippino, è statodalla Wba del titolo dei welter Wba, assegnato dall'ente al cubano Yordenis Ugas., 42 anni, non ha più messo in palio la cintura ...