Overwatch League, il team Los Angeles Valiant se ne va in Cina e non conferma il roster (Di sabato 30 gennaio 2021) La stagione 2021 della Overwatch League prenderà il via ad aprile, ma i giocatori e lo staff del team Los Angeles Valiant hanno deciso di anticipare i tempi e di trasferirsi fin da ora nella divisione Asia-Pacifico (APAC). Il team ha anche confermato che non verranno portati in Cina giocatori e membri del personale ingaggiati in precedenza a causa di “problemi di visto relativi al COVID-19”. Il team Valiant è di proprietà di Immortals Gaming Club (IGC) – organizzazione occidentale che schiera squadre in vari campionati di esports, ndr – ma lo scorso 14 gennaio era stato Arran “Halo” Spake a riferire che IGC stava vendendo Valiant a una società cinese e che l’intero roster attuale ... Leggi su esports247 (Di sabato 30 gennaio 2021) La stagione 2021 dellaprenderà il via ad aprile, ma i giocatori e lo staff delLoshanno deciso di anticipare i tempi e di trasferirsi fin da ora nella divisione Asia-Pacifico (APAC). Ilha ancheto che non verranno portati ingiocatori e membri del personale ingaggiati in precedenza a causa di “problemi di visto relativi al COVID-19”. Ilè di proprietà di Immortals Gaming Club (IGC) – organizzazione occidentale che schiera squadre in vari campionati di esports, ndr – ma lo scorso 14 gennaio era stato Arran “Halo” Spake a riferire che IGC stava vendendoa una società cinese e che l’interoattuale ...

esports247_it : Overwatch League, il team Los Angeles Valiant se ne va in Cina e non conferma il roster - DeugemoTwo : @Dixid_01 @Gazzetta_it Sicuramente in Europa abbiamo una percezione distorta di cosa rappresenti la Overwatch Leagu… - Dixid_01 : La si può smettere di fare disinformazione? Sulla @Gazzetta_it un articolo sulla #OWL2021 con la solita disinformaz… -