Ornella Vanoni si racconta a FQMagazine: "Sanremo da ospite? Non so, se non arriva una mail… Intanto, ecco il mio 'Unica' (che non volevo chiamare così)" (Di sabato 30 gennaio 2021) Nonostante la timidezza e una certa insicurezza, mitigate negli anni grazie al teatro e a tantissima musica, Ornella Vanoni ha deciso di ricominciare a 86 anni. Nel 2013 in occasione dell'uscita del precedente album "Meticci" aveva annunciato il ritiro dalla discografia. Dopo otto anni è uscito il 50esimo album di inediti della sua carriera: "Unica". Un team totalmente rinnovato per l'artista: casa discografica nuova (la Bmg), arrangiatori e produttori diversi (Fabio Ilacqua e Mauro Pagani) rispetto alla linea precedente guidata dallo storico collaboratore e amico Mario Lavezzi e tanta voglia di cantare nel nome del giallo, il suo colore preferito. Il disco colpisce per i suoi arrangiamenti, la classe, l'eleganza di una artista senza tempo. "Un sorriso dentro al pianto" è il brano che ha aperto le danze dell'album, firmato da Francesco Gabbani mentre ...

