Ornella Vanoni ospite di Prima Fila parlerà del suo nuovo album (Di sabato 30 gennaio 2021) Ornella Vanoni parlerà fra poco a Prima Fila del suo nuovo album, intitolato “Unica”, e delle collaborazioni con big della musica italiana Oggi, sabato 30 gennaio 2021 alle 12.30, Ornella Vanoni sarà ospite di “Prima Fila – Tutto quanto fa cultura e spettacolo”, la trasmissione di Rai Radio 1, condotta da Marcella Sullo. Nel corso della trasmissione la cantante milanese parlerà, intervistata da Timisoara Pinto, del suo nuovo album, intitolato “Unica”. Questo disco arriva a otto anni di distanza dal precedente all’età di 86 anni, dimostrando al pubblico la tenacia e la grinta della cantante e quanto la musica sia fuori da tempo. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 30 gennaio 2021)fra poco adel suo, intitolato “Unica”, e delle collaborazioni con big della musica italiana Oggi, sabato 30 gennaio 2021 alle 12.30,saràdi “– Tutto quanto fa cultura e spettacolo”, la trasmissione di Rai Radio 1, condotta da Marcella Sullo. Nel corso della trasmissione la cantante milanese, intervistata da Timisoara Pinto, del suo, intitolato “Unica”. Questo disco arriva a otto anni di distanza dal precedente all’età di 86 anni, dimostrando al pubblico la tenacia e la grinta della cantante e quanto la musica sia fuori da tempo. ...

_PuntoZip_ : Oggi in Radio: “Prima Fila” incontra Ornella Vanoni – Su Radio1 il nuovo album della cantante “Unica” - CeccarelliL_ : Oggi in Radio: “Prima Fila” incontra Ornella Vanoni – Su Radio1 il nuovo album della cantante “Unica” - Basil_73 : RT @GiCivi: C’è un verso semplice e bellissimo cantato da Ornella Vanoni (e scritto con Gabbani e Pacifico) che da giorni staziona in piant… - faber_samir : RT @Gocciolina_: SEMBRA DI VETRO LA TUA ANIMA SI RIFLETTE DENTRO LA MIA FAVOLA GIURO DI AVER VISTO UNA LUCCIOLA NON MI RICORDO PIÙ QUANTO E… - GammaStereoRoma : Ornella Vanoni - Un Sorriso Dentro Al Pianto -