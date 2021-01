Omicidio Sacchi, Princi evade i domiciliari per stare con la fidanzata: arrestato di nuovo (Di sabato 30 gennaio 2021) Giovanni Princi, uno dei maggiori indiziati dell’Omicidio di Luca Sacchi, è evaso dai domiciliari per fare una ‘passeggiata’. Il fatto risale a ieri mattina, quando a Princi era stato concesso un permesso speciale per sostenere un colloquio di lavoro; dopo essersi recato presso l’azienda in questione, però, non è rientrato direttamente a casa. Princi infatti è stato trovato a farsi una passeggiata con la fidanzata Clementina Burcea, violando così i domiciliari e gli accordi stabiliti. Leggi anche: Roma, è ai domiciliari ma evade e va sotto casa della moglie: 43enne arrestato (di nuovo) Princi evade i domiciliari ma non torna in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) Giovanni, uno dei maggiori indiziati dell’di Luca, è evaso daiper fare una ‘passeggiata’. Il fatto risale a ieri mattina, quando aera stato concesso un permesso speciale per sostenere un colloquio di lavoro; dopo essersi recato presso l’azienda in questione, però, non è rientrato direttamente a casa.infatti è stato trovato a farsi una passeggiata con laClementina Burcea, violando così ie gli accordi stabiliti. Leggi anche: Roma, è aimae va sotto casa della moglie: 43enne(dima non torna in ...

CorriereCitta : Omicidio Sacchi, Princi evade i domiciliari per stare con la fidanzata: arrestato di nuovo - john33854028 : Roma, omicidio Luca Sacchi, Giovanni Princi evade dai domiciliari: «Ero andato a fare una passeggiata» - Giornaleditalia : Omicidio Sacchi, nuovo arresto per Princi: era evaso dai domiciliari - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Evasione dai domiciliari per Giovanni Princi, già condannato a 4 anni per violazione della legge sulla droga nell'ambito… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Omicidio Sacchi, nuovo arresto per Giovanni Princi: è evaso dai domiciliari. Deve scontare 4 anni e 4 mesi per droga h… -