(Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - E' stato arrestato per evasione daiGiovanni, l'ex compagno di scuola di Lucaucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 con un colpo di pistola alla testa a Roma, e condannato lo scorso 22 giugno a quattro anni dopo il processo con rito abbreviato per violazione della legge sulla droga per il tentativo di acquisto di 15 chili di marijuana nell'ambito dell'inchiesta sull'. L'e' stato convalidato questa mattina ee' tornato ai. A intervenire ieri intorno all'ora di pranzo sono stati i carabinieri della stazione di Centocelle in seguito all'allarme partito dal braccialetto elettronico. I militari hanno sorpresoin strada con la sua fidanzata e il cane. ...

Adnkronos : Omicidio Sacchi, #Princi arrestato ancora: evaso da domiciliari - TV7Benevento : Omicidio Sacchi: evade dai domiciliari, nuovo arresto per Princi... -

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – E' stato arrestato per evasione dai domiciliari Giovanni Princi, l'ex compagno di scuola di Luca Sacchi ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 con un colpo di pi ...