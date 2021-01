Omicidio Luca Sacchi | arrestato di nuovo l’amico Giovanni Princi

(Di sabato 30 gennaio 2021), condannato per reati di droga, sarebbe evaso ieri dai domiciliari edai Carabinieri di Centocelle.era un amico di vecchia data di, il giovane personal trainer ucciso con un colpo di pistola durante una compravendita di marijuana organizzata dallo stessoe dalla fidanzata di, Anastasiya Kylemnyk.evade dai domiciliariè stato condannato con rito abbreviato lo scorso 22 giugno per aver infranto la legge sulla droga, cercando di comprare 15 kg di marijuana la notte in cui è morto, ex compagno di scuola del personal ...

Si tratta di Giovanni Princi , già condannato a 4 anni in abbreviato per la violazione della legge sulla droga nell'ambito della vicenda legata all'diSacchi nell'ottobre 2019 a Roma. ...Giovanni Princi, uno dei maggiori indiziati dell'diSacchi , è evaso dai domiciliari per fare una 'passeggiata'. Il fatto risale a ieri mattina, quando a Princi era stato concesso un permesso speciale per sostenere un colloquio di ...Omicidio Luca Sacchi, colpo di scena: Princi è evaso Giovanni Princi, condannato a 4 anni da scontare ai domiciliari, è evaso ed è stato arrestato di nuovo. Novità nel caso di Luca Sacchi, il giovane ...L'omicidio di Luca Sacchi in uno scambio di droga. Princi, pusher di medio livello, era un ex compagno di scuola di Sacchi e amico della fidanzata di questo Anastasiya Kylemnyk. Giovanni Princi è ...