Omicidi in calo e ai minimi storici, ma non diminuiscono le donne uccise (Di sabato 30 gennaio 2021) Dal report sugli assassinii della Direzione centrale della polizia criminale spiccano l'impennata dei femminicidi e l'età avanzata di molte vittime: un terzo aveva più di 64 anni Leggi su repubblica (Di sabato 30 gennaio 2021) Dal report sugli assassinii della Direzione centrale della polizia criminale spiccano l'impennata dei femminicidi e l'età avanzata di molte vittime: un terzo aveva più di 64 anni

... infatti, «i femminicidi sono diventati più numerosi» pur nel contesto del generale calo del più grave dei delitti. Le donne uccise sono state 132 nel 2017 (sul totale di 375 omicidi), 141 nel 2018 (...

Segnalato, infine, il calo degli omicidi, che solo in minima parte ha riguardato i femminicidi, divenuti "proporzionalmente tra le principali cause di omicidio".

Omicidi in calo e ai minimi storici, ma non diminuiscono le donne uccise

LA CERIMONIAROMA Anche la cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario, nell'era Covid, va in scena in una versione inedita: 32 ospiti, a fronte dei 350 dello scorso anno, e rigidissimi ...

Da Bonafede in intervento tecnico. Il presidente Curzio chiede attenzione su giovani e scuola. Allerta femminicidi. Caso Palamara, appello di Ermini (Csm) alle toghe: «Superare le correnti» ...

