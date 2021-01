Ok Aifa a vaccino AstraZeneca in Italia per tutti, ma consigliabile agli under55 (Di sabato 30 gennaio 2021) Aifa ha approvato il vaccino di AstraZeneca, che potrà così essere utilizzato anche in Italia. L’Agenzia del farmaco ha dato il via libera per tutte le fasce di età, cioè ha seguito la stessa strada di Ema, l’agenzia regolatoria europea, ma nelle raccomandazioni si indica che è preferibile somministrarlo agli under 55, in quanto per le fasce di età più anziane ci sono meno dati scientifici a disposizione. “Con l’ok ad AstraZeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale che abbiamo selezionato” ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il vertice con i presidenti delle Regioni sulla rimodulazione del piano vaccinale. “Dobbiamo stare molto attenti a quello che ci dirà Aifa - ha sottolineato il ministro - anche in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021)ha approvato ildi, che potrà così essere utilizzato anche in. L’Agenzia del farmaco ha dato il via libera per tutte le fasce di età, cioè ha seguito la stessa strada di Ema, l’agenzia regolatoria europea, ma nelle raccomandazioni si indica che è preferibile somministrarlounder 55, in quanto per le fasce di età più anziane ci sono meno dati scientifici a disposizione. “Con l’ok adentriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale che abbiamo selezionato” ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il vertice con i presidenti delle Regioni sulla rimodulazione del piano vaccinale. “Dobbiamo stare molto attenti a quello che ci dirà- ha sottolineato il ministro - anche in ...

