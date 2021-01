Oggi Fico inizia le consultazioni, si parte con il M5s: il calendario (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA – Ieri sera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha avuto un colloquio telefonico con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati per informarla sull’evoluzione della crisi di Governo alla luce delle consultazioni svolte al Quirinale. Il capo dello Stato ha comunicato la decisione di affidare un mandato esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico con i gruppi parlamentari che hanno sostenuto il Conte bis. Oggi inizieranno le consultazioni del presidente della Camera. Il primo appuntamento è col Movimento cinque stelle, in programma alle 16. Leggi su dire (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA – Ieri sera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha avuto un colloquio telefonico con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati per informarla sull’evoluzione della crisi di Governo alla luce delle consultazioni svolte al Quirinale. Il capo dello Stato ha comunicato la decisione di affidare un mandato esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico con i gruppi parlamentari che hanno sostenuto il Conte bis. Oggi inizieranno le consultazioni del presidente della Camera. Il primo appuntamento è col Movimento cinque stelle, in programma alle 16.

