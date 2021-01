Obama: 'Trump non è un fenomeno unico, ci sono Putin, Orban e l'estrema destra risorge in Europa' (Di sabato 30 gennaio 2021) Un intervento che invita a tenere gli occhi aperti per non finire nella trappola di un fascismo dilagante. Barack Obama non si limita a guardare al suo orticello e cerca di allertare l'Europa a non ... Leggi su globalist (Di sabato 30 gennaio 2021) Un intervento che invita a tenere gli occhi aperti per non finire nella trappola di un fascismo dilagante. Baracknon si limita a guardare al suo orticello e cerca di allertare l'a non ...

DalpianoFabiola : Dopo dieci giorni il tasso di approvazione di Joe Biden è superiore a quello di Donald Trump e George W. Bush, ugua… - LukasGiorgis : @LucaBizzarri Uguale. Trump all'ultima cena ha invitato anche lui alla Casa Bianca come Obama con Renzi - imfree81 : Come gli americani abbiano potuto votare un debosciato come Trump dopo di lui io non lo capirò mai. Obama's Quick… - albemilano : @ciropellegrino @valigiablu Non è solo documentato questo articolo ma hai anche scritto bene. La vicenda mi interes… - francesca76942 : @Libero_official Bergoglio - Biden/Clinton/Obama (Napolitano/Mattarella/Zingaretti/Padoan/Sassoli/Franceschini/Renz… -