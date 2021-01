Nuovo ricovero per Iacopo Melio | i sintomi del Covid continuano ad essere forti

(Di sabato 30 gennaio 2021) Battuta d’arresto per la ripresa di, lo scrittore, attivista e Consigliere Regionale in Toscana aveva contratto il-19 ma sembrava stare meglio. Oggi l’annuncio delpresso l’ospedale San Giuseppe di Empoli, proprio a causa del virus, che si sta rivelando difficile da sconfiggere.in ospedale È stato lo stessoa dare l’annuncio tramite un post sui social, ilè avvenuto lo scorso mercoledì per esami e accertamenti medici. Lo scopo è capire il perché di alcuni nuovilegati al virus cheadmolto. Nonostante le sofferenze fisiche legate al, ...

in ospedale per Iacopo Melio dopo l'infezione da coronavirus. A renderlo noto è stato lo stesso consigliere toscano del Partito Democratico sui social network. Il 28enne si trova all'ospedale San Giuseppe di Empoli. "Ci sono alcuni sintomi che dovrò tenere sotto controllo e recuperare il prima possibile" Da mercoledì scorso è di nuovo ricoverato, dopo essere stato dimesso dal nosocomio nei primi giorni di gennaio dopo il precedente ricovero per Covid.