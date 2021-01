"Non lo so, vediamo dai". Casalino rincorso in strada: dalla sua bocca questa frase. Crisi, scatoloni già pronti | Video (Di sabato 30 gennaio 2021) "Non lo so, vediamo dai". Anche Rocco Casalino sembra convinto che Giuseppe Conte finirà per essere messo alla porta. Una frase, quella del portavoce del premier, rilasciata a Diego Bianchini. Il conduttore di Propaganda Live lo ha pizzicato poco prima che il premier salisse al Colle per le dimissioni. Il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi per sfuggire alle domande del programma di La7 si è messo a correre. Inutile però il tentativo di fuga. Casalino è stato intercettato. Alla domanda di Bianchini sul "come butta?", l'ex gieffino è parso quasi rassegnato. E poi, terrorizzato da quanto sarebbe potuto uscire sul suo conto, ha messo le mani avanti: "Non voglio fare intervista, io ti voglio bene, ma non voglio". Poi la battuta del conduttore: "Stai sereno?". Panico negli occhi di Casalino: "No, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) "Non lo so,dai". Anche Roccosembra convinto che Giuseppe Conte finirà per essere messo alla porta. Una, quella del portavoce del premier, rilasciata a Diego Bianchini. Il conduttore di Propaganda Live lo ha pizzicato poco prima che il premier salisse al Colle per le dimissioni. Il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi per sfuggire alle domande del programma di La7 si è messo a correre. Inutile però il tentativo di fuga.è stato intercettato. Alla domanda di Bianchini sul "come butta?", l'ex gieffino è parso quasi rassegnato. E poi, terrorizzato da quanto sarebbe potuto uscire sul suo conto, ha messo le mani avanti: "Non voglio fare intervista, io ti voglio bene, ma non voglio". Poi la battuta del conduttore: "Stai sereno?". Panico negli occhi di: "No, ...

