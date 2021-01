"Non ha risposto". Dalla Gruber, il dettaglio su Renzi che spiega tutto: "Al secondo giro...", Conte trema (Di sabato 30 gennaio 2021) Lilli Gruber ha aperto la puntata di Otto e Mezzo di sabato 30 gennaio ospitando in studio Simona Sala. La direttrice di Rai Radio 1 e del Gr ha espresso il suo punto di vista sulla crisi di governo in corso, con Pd, M5s e Italia Viva che oggi pomeriggio sono stati impegnati nei rispettivi incontri alla Camera con Roberto Fico, incaricato dal presidente Sergio Mattarella di “esplorare” la possibilità di un Conte ter. “Io credo che ci sarà bisogno di un secondo giro di consultazioni, da lunedì si cercherà di stringere”, ha dichiarato la giornalista, che poi ha condiviso la sua analisi con i telespettatori di La7: “Pd e M5s insistono sul piano A, quindi sul Conte ter”. Matteo Renzi non ha però ancora sciolto le riserve in questo senso: “Non ha risposto sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Lilliha aperto la puntata di Otto e Mezzo di sabato 30 gennaio ospitando in studio Simona Sala. La direttrice di Rai Radio 1 e del Gr ha espresso il suo punto di vista sulla crisi di governo in corso, con Pd, M5s e Italia Viva che oggi pomeriggio sono stati impegnati nei rispettivi incontri alla Camera con Roberto Fico, incaricato dal presidente Sergio Mattarella di “esplorare” la possibilità di unter. “Io credo che ci sarà bisogno di undi consultazioni, da lunedì si cercherà di stringere”, ha dichiarato la giornalista, che poi ha condiviso la sua analisi con i telespettatori di La7: “Pd e M5s insistono sul piano A, quindi sulter”. Matteonon ha però ancora sciolto le riserve in questo senso: “Non hasul ...

matteorenzi : Abbiamo posto al Presidente del Consiglio una serie di argomenti, tanti, in una lettera a cui lui in un mese e mezz… - ZZiliani : Fotografato con Georgina in motoslitta a #Courmayeur in barba ai divieti Covid, #Ronaldo ha risposto alle critiche… - rubio_chef : Grazie @ItalyMFA per quest’orrore. Perché nessuno ha risposto a Luca? Perché non fornite tutti i video? Perché un r… - nxvantatre : @MOONLlGHVT Perché non stavo scherzando, pensavo avessi risposto ad un altro tweet, per questo hahahahahaha - carlakak : RT @BindiTony: @Mov5Stelle @vitocrimi vi ha risposto Renzi: praticamente se non fate quello che chiede vi caccia via, sono undici anni che… -