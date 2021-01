Non basta fondare un gruppo al Senato per dirsi europeisti (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel tentativo di consentire la nascita di un Conte-ter sostituendo al Senato la componente di Italia Viva è nato il nuovo gruppo parlamentare “europeisti-MAIE (Movimento Associativo Italiani all’estero) – Centro Democratico” in cui la novità sta nell’aggettivo “europeisti” poiché una delle condizioni poste da Giuseppe Conte ma anche da vari esponenti del PD per la nascita di una nuova maggioranza è la discriminante europeisti-sovranisti. Come sappiamo, fu costituito alla vigilia delle elezioni del 2018 Più Europa dalla fusione di una parte dei radicali italiani guidati da Emma Bonino e del movimento di Benedetto della Vedova Forza Europa a cui si unì il Centro Democratico di Bruno Tabacci evitando così al nuovo partito di passare dalle forche caudine della raccolta delle firme ma il partito con un ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel tentativo di consentire la nascita di un Conte-ter sostituendo alla componente di Italia Viva è nato il nuovoparlamentare “-MAIE (Movimento Associativo Italiani all’estero) – Centro Democratico” in cui la novità sta nell’aggettivo “” poiché una delle condizioni poste da Giuseppe Conte ma anche da vari esponenti del PD per la nascita di una nuova maggioranza è la discriminante-sovranisti. Come sappiamo, fu costituito alla vigilia delle elezioni del 2018 Più Europa dalla fusione di una parte dei radicali italiani guidati da Emma Bonino e del movimento di Benedetto della Vedova Forza Europa a cui si unì il Centro Democratico di Bruno Tabacci evitando così al nuovo partito di passare dalle forche caudine della raccolta delle firme ma il partito con un ...

