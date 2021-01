Niente zona rossa, da lunedì le Regioni cambiano colore (Di sabato 30 gennaio 2021) Cambio colore dalla prossima settimana. Da lunedì 1 febbraio nessuna regione sarà in zona rossa. Solo 5 arancioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia autonoma di Bolzano il resto gialla, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria. Nuove misure dalla prossima settimana Il governo ha confermato le nuove misure che partiranno lunedì, cominciando dalle scuole dove rientreranno 1 milione e 200mila studenti con lezioni in presenza del 50% nelle 8 Regioni che mancavano all’appello e quindi Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Basilicata, Veneto, Sardegna, Campania, Puglia e Sicilia. La decisione è stata presa dopo varie ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Cambiodalla prossima settimana. Da1 febbraio nessuna regione sarà in. Solo 5 arancioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia autonoma di Bolzano il resto gialla, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria. Nuove misure dalla prossima settimana Il governo ha confermato le nuove misure che partiranno, cominciando dalle scuole dove rientreranno 1 milione e 200mila studenti con lezioni in presenza del 50% nelle 8che mancavano all’appello e quindi Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Basilicata, Veneto, Sardegna, Campania, Puglia e Sicilia. La decisione è stata presa dopo varie ...

