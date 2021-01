Nek | “Ho rischiato di morire | salvo grazie alla corsa da solo in ospedale”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Nek ha rivelato, a “Verissimo”, i dettagli del grave incidente dello scorso novembre: “dain” Il cantante Nek per la prima volta ha raccontato gli agghiaccianti particolari del grave incidente domestico subito lo scorso novembre: “Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. L'articolo Curiosauro.

Corriere : Nek: «Mi sono tagliato la mano con una sega circolare, ho rischiato di morire» - fanpage : #Verissimo, Nek: 'Ho rischiato di morire dissanguato' - TvCircle1 : RT @TvCircle1: #Nek a #Verissimo: «Mi sono tagliato la mano con una sega circolare, ho rischiato di morire!» - RCalibro : #Nek: «Mi sono tagliato la mano con una sega circolare, ho rischiato di morire» - gianpi36590925 : RT @Corriere: Nek: «Mi sono tagliato la mano con una sega circolare, ho rischiato di morire» -

Ultime Notizie dalla rete : Nek rischiato

nella puntata del 30 gennaiospiega in modo dettagliato ciò che gli è successo due mesi fa nell' incidente nella casa di campagna di famiglia nel quale hadi perdere alcune dita di una mano. Ecco cosa ha raccontato ...a Verissimo: l'incidente Due mesi faha avuto un terribile incidente che hadi costargli la vita. Mentre si trovava nella casa in campagna di Sassuolo stava tagliando della legna ...Nek nella puntata del 30 gennaio Nek spiega in modo dettagliato ciò che gli è successo due mesi fa nell'incidente nella casa di campagna di famiglia nel quale ha rischiato di perdere alcune dita di un ...Dopo 51 anni di voli, Boeing smetterà di produrre il 747. Storia del ‘Jumbo Jet’, l’aereo che ha res Business Insider Italia ...