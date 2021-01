Nasce l’anagrafe della fragilità | perché nessun cittadino venga lasciato solo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 30 gennaio 2021) I dati epidemiologici di ATS Bergamo ci raccontano come la pandemia Covid-19 abbia colpito nel nostro territorio soprattutto i pazienti fragili (prevalentemente anziani, con presenza di patologie croniche) i soggetti in condizioni di vulnerabilità socioeconomica ed isolamento sociale e gli ospiti di strutture comunitarie residenziali assistenziali sociosanitarie. Alla luce di questa nuova realtà sociale, è nato il progetto “Verso un’anagrafe per la”, condiviso da tutte le amministrazioni comunaliProvincia di Bergamo (3 distretti, 14 Ambiti, 243 comuni) in raccordo con il consiglio di rappresentanza dei sindaci. L’obiettivo è di programmare e costruire, attraverso un’indagine tramite interviste domiciliari a cittadini ritenuti a rischio, una rete di servizi sociali e socio-sanitari che, in un’ottica di contrasto e prevenzione al ...