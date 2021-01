Napoli, uomo con pistola e passamontagna fermato dai Falchi (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo a bordo di un veicolo è stato fermato dai Falchi e trovato in possesso di pistola e passamontagna. Le forze dell’ordine lo hanno immediatamente denunciato per porto abusivo di armi. I Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in Strettola Santa Teresa degli Scalzi l’uomo in questione scoprendo che aveva con sé pistola e passamontagna sotto la sella del mezzo. Si tratta di Mariano Conte, 37enne napoletano con precedenti di polizia. La denuncia è quindi quella di porto d’armi abusivi. Il passamontagna però, collegato alla pistola, potrebbe anche ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una bordo di un veicolo è statodaie trovato in possesso di. Le forze dell’ordine lo hanno immediatamente denunciato per porto abusivo di armi. Idella Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in Strettola Santa Teresa degli Scalzi l’in questione scoprendo che aveva con sésotto la sella del mezzo. Si tratta di Mariano Conte, 37enne napoletano con precedenti di polizia. La denuncia è quindi quella di porto d’armi abusivi. Ilperò, collegato alla, potrebbe anche ...

