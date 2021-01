Napoli, rapina due farmacie ma era tracciato dal bracciletto per i domiciliari (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo di Torre Annunziata già agli arresti domiciliari è stato fermato dagli agenti di polizia per due rapine ai danni di due diverse farmacie. L’allarme è scattato grazie al braccialetto elettronico dell’accusato. La polizia quindi ha notato che l’uomo aveva lasciato la propria abitazione e si è recato verso essa. Gli agenti hanno così atteso il rientro dell’uomo e grazie anche all’ausilio delle telecamere di sorveglianza delle farmacie, lo hanno subito bloccato. L’uomo però non ha agito da solo. Con lui c’era anche un giovane di 17 anni con precedenti di polizia. Quest’ultimo è stato denunciato per rapina. Le accuse a carica di Gennaro Ferraiuolo invece, 35 anni, è stato arrestato per evasione, rapina e detenzione abusiva di armi mentre il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un uomo di Torre Annunziata già agli arrestiè stato fermato dagli agenti di polizia per due rapine ai danni di due diverse. L’allarme è scattato grazie al braccialetto elettronico dell’accusato. La polizia quindi ha notato che l’uomo aveva lasciato la propria abitazione e si è recato verso essa. Gli agenti hanno così atteso il rientro dell’uomo e grazie anche all’ausilio delle telecamere di sorveglianza delle, lo hanno subito bloccato. L’uomo però non ha agito da solo. Con lui c’era anche un giovane di 17 anni con precedenti di polizia. Quest’ultimo è stato denunciato per. Le accuse a carica di Gennaro Ferraiuolo invece, 35 anni, è stato arrestato per evasione,e detenzione abusiva di armi mentre il ...

