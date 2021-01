Napoli-Parma, la probabile formazione degli azzurri (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli azzurri domani scenderanno in campo contro il Parma alle ore 18:00. Lozano potrà essere schierato nuovamente come falso 9 se Petagna dovesse dare forfait, Mertens infatti è ancora alle prese con dei fastidi muscolari e oggi ha svolto un lavoro differenziato in allenamento e Petagna e Osimhen non sono al meglio della condizione. Inoltre il messicano ha mostrato di poter giocare anche da centravanti come in Coppa Italia. Non ha propriamente i movimenti del classico 9 ma nel Napoli non sono nuove scelte di questo tipo. Mertens ne è il chiaro esempio. Il belga era approdato al Napoli da esterno d’attacco. Poi con Sarri è avvenuta la trasformazione, a dir poco geniale di Maurizio Sarri. Questa la probabile ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Glidomani scenderanno in campo contro ilalle ore 18:00. Lozano potrà essere schierato nuovamente come falso 9 se Petagna dovesse dare forfait, Mertens infatti è ancora alle prese con dei fastidi muscolari e oggi ha svolto un lavoro differenziato in allenamento e Petagna e Osimhen non sono al meglio della condizione. Inoltre il messicano ha mostrato di poter giocare anche da centravanti come in Coppa Italia. Non ha propriamente i movimenti del classico 9 ma nelnon sono nuove scelte di questo tipo. Mertens ne è il chiaro esempio. Il belga era approdato alda esterno d’attacco. Poi con Sarri è avvenuta la tras, a dir poco geniale di Maurizio Sarri. Questa la...

