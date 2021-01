Napoli, Mertens: si riacutizza il fastidio alla caviglia (Di sabato 30 gennaio 2021) Napoli - Il Napoli , dopo il successo in Coppa Italia contro lo Spezia e una giornata di riposo, ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti al Training Center, in vista della gara contro il Parma ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 30 gennaio 2021)- Il, dopo il successo in Coppa Italia contro lo Spezia e una giornata di riposo, ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti al Training Center, in vista della gara contro il Parma ...

Daniele91Nap : Il Napoli ha perso 6 partite in campionato Sono troppe per una squadra come il Napoli(Senza Osimhen,Mertens,Zielins… - sportli26181512 : #Napoli, Mertens: si riacutizza il fastidio alla caviglia: Terapie e lavoro personalizzato per il belga… - NCN_it : QUI CASTEL VOLTURNO – IL REPORT DELL'ALLENAMENTO: ANCORA PROBLEMI ALLA CAVIGLIA PER #MERTENS CHE HA SVOLTO TERAPIE… - Guido17595958 : Gestione dell’infortunio di #Mertens surreale. Come può un giornalista sapere in anticipo delle condizioni pietose… - sportface2016 : #SerieA | #Napoli, lavoro personalizzato per #Mertens: ancora fastidio alla caviglia per il belga -