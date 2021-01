Napoli-Juve a campo invertito: arriva il no. Ecco le motivazioni (Di sabato 30 gennaio 2021) Napoli Juve, no al campo invertito: si aspetta che una esca dalle coppe. Le ultime verso il recupero del match dello Stadium Napoli-Juve, gara in programma allo Stadio Maradona il prossimo 13 febbraio, non si giocherà a campi invertiti. Come riferito da Il Mattino la Lega aveva pensato di far giocare il match a Torino (in modo da recuperare la gara di andata dell’Allianz Stadium) e di far slittare a data da destinarsi quella prevista a Fuorigrotta. Invece tutto resterà invariato. CONTINUA A LEGGERE SU JuveNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021), no al: si aspetta che una esca dalle coppe. Le ultime verso il recupero del match dello Stadium, gara in programma allo Stadio Maradona il prossimo 13 febbraio, non si giocherà a campi invertiti. Come riferito da Il Mattino la Lega aveva pensato di far giocare il match a Torino (in modo da recuperare la gara di andata dell’Allianz Stadium) e di far slittare a data da destinarsi quella prevista a Fuorigrotta. Invece tutto resterà invariato. CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Koulibaly: Raggiungeremo chi ci sta davanti

Questa è una delle rose più forti che ho visto a Napoli, anche in panchina abbiamo giocatori di ... Pochi ma tutti belli e pesanti i suoi gol, da quello storico a Torino con la Juve a quello di giovedì ...

Assalto al Milan: comincia il girone di ritorno

La serie A tasta il polso alla capolista reduce da due sconfitte: Inter e Juventus pronte ad approfittare di un passo falso, con Roma, Napoli, Atalanta e Lazio che inseguono ...

