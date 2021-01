Napoli, infortunio Mertens: ancora problemi alla caviglia per l’attaccante. Le ultime (Di sabato 30 gennaio 2021) Nuovi problemi alla caviglia per Dries Mertens. Ore di apprensione in casa Napoli per le condizioni di Dries Mertens, infortunatosi alla caviglia in occasione della sfida contro l'Inter dello scorso dicembre. l’attaccante, subentrato all’intervallo e poi uscito all’88’ nella partita di Coppa Italia giocata in settimana contro lo Spezia, una volta tornato in panchina aveva subito provveduto a riporre del ghiaccio sulla caviglia sinistra. L'attaccante belga, infatti, non è mai rientrato al massimo della condizione dopo il ko dello scorso dicembre. Motivo per il quale, come riferito da "Sky Sport", già nelle prossime ore tornerà infatti ad Anversa per sottoporsi a nuovi controlli alla parte ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021) Nuoviper Dries. Ore di apprensione in casaper le condizioni di Dries, infortunatosiin occasione della sfida contro l'Inter dello scorso dicembre., subentrato all’intervallo e poi uscito all’88’ nella partita di Coppa Italia giocata in settimana contro lo Spezia, una volta tornato in panchina aveva subito provveduto a riporre del ghiaccio sullasinistra. L'attaccante belga, infatti, non è mai rientrato al massimo della condizione dopo il ko dello scorso dicembre. Motivo per il quale, come riferito da "Sky Sport", già nelle prossime ore tornerà infatti ad Anversa per sottoporsi a nuovi controlliparte ...

