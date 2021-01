Napoli | da Whirlpool Aboubakar lancia “Invisibili” | nuovo progetto politico

Leggi su ildenaro

(Di sabato 30 gennaio 2021) Dalladi, Soumahorounmovimentoin movimento. Ilnasce come federazione dei lavoratori lasciati soli dal mondo della politica. “Dal mondo degli– annuncia Soumahoro – vogliamore da oggi il quarto stato del mondo digitale e post digitale, una comunità diin movimento, una comunità politica. Una politica alta – continua – e non quella che abbiamo visto in questi giorni, Vogliamo essere protagonisti della scrittura di una nuova storia per il futuro dei nostri figli e delle future generazioni”. L’obiettivo è “rimettere il lavoro al centro, far sì che il lavoro non sia una forma di deprivazione. Andremo a ...