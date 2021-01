Napoli, allerta meteo a partire dalla mezzanotte: domani parchi chiusi (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A partire dalla mezzanotte ci sarà l‘allerta meteo. Vento forte e temporali si abbatteranno sulla città. Per questo motivo il Comune di Napoli ha deciso anche di non far aprire i parchi cittadini durante la giornata di domani. Negli ultimi tempi il maltempo sta causando non pochi fastidi alla città partenopea. Su tutti l’evento della mareggiata che ha messo a soqquadro tutto il lungomare Caracciolo devastandolo. Non vuole quindi cadere di nuovo nel tranello il Comune di Napoli che cerca di premunirsi come può da questa ondata di brutto tempo che dura ormai da un mese. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Aci sarà l‘. Vento forte e temporali si abbatteranno sulla città. Per questo motivo il Comune diha deciso anche di non far aprire icittadini durante la giornata di. Negli ultimi tempi il maltempo sta causando non pochi fastidi alla città partenopea. Su tutti l’evento della mareggiata che ha messo a soqquadro tutto il lungomare Caracciolo devastandolo. Non vuole quindi cadere di nuovo nel tranello il Comune diche cerca di premunirsi come può da questa ondata di brutto tempo che dura ormai da un mese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

