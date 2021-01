Museo Alfa Romeo | il calendario degli appuntamenti 2021

(Di sabato 30 gennaio 2021) Dodici dirette per dodici. E’ questo, in sintesi, ildel, che ogni mese dedicherà un evento ad un anniversario della sua lunga storia. Sulla propria pagina Facebook, la memoria storica del Biscione dedicherà una diretta ad una ricorrenza, una per ogni mese di quest’anno. Ilcompleto è disponibile

Riparte in modalità virtuale l'attività del Museo Storico Alfa Romeo, con un calendario di appuntamenti mensili che celebrano i momenti cruciali della storia del Biscione. Dodici pagine importanti nella lunga storia del brand, che il museo ha deciso di celebrare con conferenze online. I 110 anni dalla nascita di Juan Manuel Fangio e dalla prima gara disputata sono tra gli anniversari che verranno celebrati. Il nuovo CEO rapito e ispirato dal fascino senza tempo dei gioielli del museo di Arese: "Immergermi nel passato dell'Alfa è un vero privilegio"