Musei | dal 4 febbraio riaprono le Gallerie d’Italia di Intesa Sp

(Di sabato 30 gennaio 2021) Milano, 30 gen. (Adnkronos) – Giovedì prossimo, 4lea Milano, Napoli e Vicenza. IdiSanpaolo saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì in linea con le disposizioni ministeriali che consentono l’apertura dei, ad esclusione dei fine settimana, nelle regioni in area gialla. La prenotazione è consigliata attraverso il sito www.ditalia.com. Le visite si svolgono secondo le misure previste, tra cui ingressi scaglionati e contingentati e la misurazione della temperatura con termoscanner.A Milano è prorogata, fino al 2 maggio 2021, la mostra ‘Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa’, a cura di Fernando Mazzocca e Alessandro Morandotti. Dopo un’apertura di pochi giorni, si potrà tornare ad ...

Agenzia_Ansa : I Musei Vaticani riaprono dal primo febbraio #ANSA - Agenzia_Ansa : I Musei Vaticani riaprono dal primo febbraio #Covid #ANSA - vaticannews_it : #29gennaio 'E' ufficiale: i #MuseiVaticani riaprono le loro porte al pubblico da lunedì 1 febbraio' dopo 88 giorni.… - MmTai7 : RT @arialuce1: Venezia riapertura Musei Dal 3 febbraio riapre al pubblico Ca' d'oro, la Galleria Franchetti. Dall'8 riaprono le Gallerie d… - luiscervellin : @nikpalm64 Mi è appena arrivata la news letter dalla provincia e mi hanno detto che qui siamo gialli e che dal 2 ri… -

"Riapriamo idelle Gallerie d'Italia a Milano, Vicenza e Napoli, dove si potranno ammirare in piena sicurezza le collezioni permanenti e le mostre temporanee. È molto importante poter tornare a ...Giovedì prossimo, 4 febbraio, riaprono le Gallerie d'Italia a Milano, Napoli e Vicenza. Idi Intesa Sanpaolo saranno aperti al pubblicolunedì al venerdì in linea con le disposizioni ministeriali che consentono l'apertura dei, ad esclusione dei fine settimana, nelle regioni ...Istituti d'arte e mostre aperti da lunedì al venerdì nelle regioni "gialle". Restano chiusi in Puglia, Sardegna e Umbria ...