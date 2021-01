MotoGP, Andrea Iannone: “Sono tornato in moto, è stato bellissimo. So ancora come si fa…” (Di sabato 30 gennaio 2021) Storia di un novembre molto triste per Andrea Iannone e quattro anni di squalifica per doping difficili da accettare. Sono passati un paio di mesi e il pilota è consapevole che potrà tornare a correre solo nel 2023. La sentenza del Tas è stata un colpo durissimo alla sua carriera di Iannone, sanzionato a partire dal 17 dicembre 2019. Il pilota di Vasto era stato fermato perché trovato positivo (drostanolone) a un controllo antidoping il 3 novembre, in occasione del GP di Malesia. Il 17 aprile, in primo grado, al pilota dell’Aprilia erano stati inflitti 18 mesi di stop (sino al 16 giugno 2021). Il ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport è stato deleterio, aumentando la condanna che era stata emessa in primo grado. Pur riconoscendo che la presenza del drostanolone nell’organismo ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Storia di un novembre molto triste pere quattro anni di squalifica per doping difficili da accettare.passati un paio di mesi e il pilota è consapevole che potrà tornare a correre solo nel 2023. La sentenza del Tas è stata un colpo durissimo alla sua carriera di, sanzionato a partire dal 17 dicembre 2019. Il pilota di Vasto erafermato perché trovato positivo (drostanolone) a un controllo antidoping il 3 novembre, in occasione del GP di Malesia. Il 17 aprile, in primo grado, al pilota dell’Aprilia erano stati inflitti 18 mesi di stop (sino al 16 giugno 2021). Il ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport èdeleterio, aumentando la condanna che era stata emessa in primo grado. Pur riconoscendo che la presenza del drostanolone nell’organismo ...

