Monoclonali | virologo Guido Silvestri incalza | “Il prossimo ministro autorizzi rapidamente Ma si faccia anche luce sulle cause del ritardo”

(Di sabato 30 gennaio 2021) “La situazione politica dell’Italia”, con una crisi di Governo scoppiata in piena emergenza pandemica, “è davvero difficile da comprendersi, soprattutto per una persona che vive all’estero da quasi 30 anni come il sottoscritto”. Confessa stupore per il clima di incertezza in cui si trova il suo Paeseitaliano docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, intervistato dall’Adnkronos Salute. Marabbia per le occasioni perse, specie quella di associare ai vaccini le terapie a base di anticorpiche lui stesso aveva tentato di portare in Italia, dove per altro si producono, perché venissero somministrate già da novembre con una sperimentazione a costo zero. La sperimentazione si è poi incagliata tra resistenze burocratiche fino all’arrivo di Giorgio Palù, ...