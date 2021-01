Mondo della musica sotto choc: è appena venuto a mancare (Di sabato 30 gennaio 2021) «È stato un membro fondatore e chitarrista originale degli Animals. Un chitarrista pioniere che ha influenzato il suono del rock and roll per i decenni a venire», ha scritto su Twitter la casa discografica. Le cause del decesso non sono state rese note. Nato a North Shields, in Inghilterra, il 21 maggio 1943, Valentine iniziò a suonare la chitarra a 13 anni. Hilton Stewart Paterson Valentine (questo il suo nome completo) suonò negli Animals dal 1963 al '66, quando la band decise di sciogliersi a causa di problemi finanziari. Con Eric Burdon, Chas Chandler e Alan Price dette vita alla formazione originale originaria di Newcastle upon Tyne, in Inghilterra. Nel corso degli anni ha partecipato a diverse reunion dei The Animals. Nel 1994 insieme a Eric Burdon, Chas Chandler, Alan Price e John Steel, Hilton Valentine è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. ... Leggi su howtodofor (Di sabato 30 gennaio 2021) «È stato un membro fondatore e chitarrista originale degli Animals. Un chitarrista pioniere che ha influenzato il suono del rock and roll per i decenni a venire», ha scritto su Twitter la casa discografica. Le cause del decesso non sono state rese note. Nato a North Shields, in Inghilterra, il 21 maggio 1943, Valentine iniziò a suonare la chitarra a 13 anni. Hilton Stewart Paterson Valentine (questo il suo nome completo) suonò negli Animals dal 1963 al '66, quando la band decise di sciogliersi a causa di problemi finanziari. Con Eric Burdon, Chas Chandler e Alan Price dette vita alla formazione originale originaria di Newcastle upon Tyne, in Inghilterra. Nel corso degli anni ha partecipato a diverse reunion dei The Animals. Nel 1994 insieme a Eric Burdon, Chas Chandler, Alan Price e John Steel, Hilton Valentine è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. ...

