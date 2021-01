Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (30/01/2021) (Di sabato 30 gennaio 2021) Ecco come i principali giornali sportivi oggi in edicola aprono la loro edizione nazionale: le news di rassegna su Pianeta Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 gennaio 2021) Ecco come i principalisportiviin edicola aprono la loro edizione nazionale: le news di rassegna su PianetaPianeta

PianetaMilan : #Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (30/01/2021) - IvanCimmino : @7Robymar @tackleduro Se l'INDA spendesse 1 euro sul mercato...qualcuno chiederebbe lumi sui nn pagamenti?ho appena… - Amookeena : @giacomo94_ A me il 19 sta sui coglioni pure per come twerka in difesa, oltre per la pagliacciata che ha fatto per… - giacomo94_ : @Amookeena Questo Max mi bloccò perché dissi che Bonucci mi stesse sui maroni per il suo passato al Milan - VitaInterista : Testa al Benevento, ma visto che pare abbia portato fortuna con la Juve prima e poi sui tabelloni col Milan, ci rip… -