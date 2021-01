Milan-Spal Primavera 0-0 | palo su punizione meravigliosa di Olzer! | LIVE NEWS

MilanPress_it : 61' - Risponde la Spal con Mendoza, che prova il pallonetto da fuori: Jungdal salva in angolo. #MilanSpal 0-0… - milansette : LIVE MN - Primavera, Milan-SPAL (0-0) - Si accende il match: occasione per Roback - zazoomblog : Milan-Spal Primavera 0-0 subito Roback pericoloso! LIVE NEWS - #Milan-Spal #Primavera #subito #Roback - zazoomblog : Milan-Spal Primavera 0-0 fine primo tempo LIVE NEWS - #Milan-Spal #Primavera #primo #tempo - MilanPress_it : 50' - Ci prova Attys (Spal) dalla trequarti: Jungdal blocca. #MilanSpal 0-0 #Milan #ACMilan #Primavera #MilanPress -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Spal

Pianeta Milan

DIRETTAPRIMAVERA (RISULTATO 0 - 0): TONON PERICOLOSO Inizia il match tra. Olzer trova una buona occasione ma Galeotti è attento e respinge la minaccia, primo squillo dei rossoneri. ......che proprio l'ultimo giorno possa regalare qualche colpo in una sessione in cui solo iltra ... Man Utd), Carnesecchi (p, Cremonese, prestito), Mojica (d, Girona, fp), Tumminello (a,, p), ...Durante Juventus-Spal di Coppa Italia, alcuni ladri sono penetrati in casa McKennie. Rubate scarpe Adidas e vestiti firmati ...Un innesto, forse due. Ci prova il Chievo. Serve un colpo da novanta in attacco. Altrimenti meglio rimanere così. Attende sviluppi... Scopri di più ...