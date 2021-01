Milan, quanto segni in trasferta: è record (Di sabato 30 gennaio 2021) Segnando al Dall’Ara contro il Bologna, il Milan ha conquistato un record di squadra Vittoria in casa del Bologna per il Milan per 2-1 che comincia il girone di ritorno nel migliore dei modi. Un successo importante, che si porta dietro anche un record di squadra. Come riportato da Opta Paolo, i rossoneri hanno trovato la rete per la 20esima partita consecutiva in Serie A. È la prima volta nella storia del club Milanista, superando la striscia di 19 tra il 1992 e il 1993. 20 – Il Milan ha trovato la rete in 20 trasferte consecutive di Serie A per la prima volta nella sua storia, superando la striscia di 19 tra il 1992 e il 1993. Irrefrenabile.#BolognaMilan pic.twitter.com/Q8BufIAV58 — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 30, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Segnando al Dall’Ara contro il Bologna, ilha conquistato undi squadra Vittoria in casa del Bologna per ilper 2-1 che comincia il girone di ritorno nel migliore dei modi. Un successo importante, che si porta dietro anche undi squadra. Come riportato da Opta Paolo, i rossoneri hanno trovato la rete per la 20esima partita consecutiva in Serie A. È la prima volta nella storia del clubista, superando la striscia di 19 tra il 1992 e il 1993. 20 – Ilha trovato la rete in 20 trasferte consecutive di Serie A per la prima volta nella sua storia, superando la striscia di 19 tra il 1992 e il 1993. Irrefrenabile.#Bolognapic.twitter.com/Q8BufIAV58 — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 30, 2021 Leggi su Calcionews24.com

