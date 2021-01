Milan, Maldini: “Ibrahimovic non è razzista, lo difenderemo fino alla fine. Lukaku…” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il dirigente del Milan Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport della questione Ibrahimovic-Lukaku che ha acceso i dibattiti nelle ultime ore: "E’ stato uno scontro molto lungo. Come finirà? Non lo so ma noi difenderemo fino alla fine il nostro giocatore, in particolare se si dovesse portare avanti la teoria del razzismo che non lo riguarda minimamente. Ibrahimovic era dispiaciuto, ha chiesto scusa ai compagni ma l’ha fatto per difenderli visto che sono stati aggrediti da Lukaku senza alcun tipo di motivazione. Reazione? Mi aspetto che faccia quello che sa fare sul campo".caption id="attachment 1001397" align="alignnone" width="594" Maldini (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Il dirigente delPaoloha parlato ai microfoni di Sky Sport della questione-Lukaku che ha acceso i dibattiti nelle ultime ore: "E’ stato uno scontro molto lungo. Come finirà? Non lo so ma noiil nostro giocatore, in particolare se si dovesse portare avanti la teoria del razzismo che non lo riguarda minimamente.era dispiaciuto, ha chiesto scusa ai compagni ma l’ha fatto per difenderli visto che sono stati aggrediti da Lukaku senza alcun tipo di motivazione. Reazione? Mi aspetto che faccia quello che sa fare sul campo".caption id="attachment 1001397" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption ITA Sport Press.

DiMarzio : #Milan | #Tomori si presenta: 'A #Maldini ho detto subito di sì: è il miglior difensore della storia' - TuttoMercatoWeb : Milan, Maldini: 'Ibra? Pronti a difenderlo in ogni modo, non ha nulla a che fare col razzismo' - AntoVitiello : #Tomori: '#Maldini difensore più forte della storia del calcio, quando mi ha chiamato ho capito che dovevo venire' #Milan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Maldini: 'Nel caso Ibrahimovic-Lukaku non c'è traccia di razzismo, un episodio finito lì' - BombeDiVlad : ??? #Milan, le parole di #Maldini su #Donnarumma ?? E sul mercato... #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -