Milan | Maldini | «Ibra ha difeso i compagni aggrediti da Lukaku»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 gennaio 2021) Paoloparla del mercato dele della settimana di Zlatanhimovic: ecco le sue parole sulla lite conPaoloparla ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni suhimovic.HIMOVIC – «E’ stato uno scontro molto lungo. Come finirà? Non lo so ma noi difenderemo fino allo stremo il nostro giocatore soprattutto se si dovesse portare avanti la teoria del razzismo che non lo riguarda minimamente.era dispiaciuto, ha chiesto scusa aima l’ha fatto per difenderli sono statidasenza alcun tipo di motivazione. Reazione? Mi aspetto che faccia». SOGNO SCUDETTO – ...