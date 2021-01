Milan, Maldini: “Braida ossessionato da Colombo, mi ha tempestato di chiamate. Mio figlio Daniel? Rispondo così” (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel pre partita del match del "Dall'Ara", vinto dal Milan per 2-1 sul Bologna, il DS rossonero, Paolo Maldini, ai microfoni di "Sky Sport", ha parlato della cessione in prestito dell'attaccante della "cantera" rossonera, Lorenzo Colombo, approdato alla Cremonese. Di seguito il retroscena svelato sull'ex dirigente del Milan, oggi DG della società grigiorossa, Ariedo Braida.VIDEO Milan-Bodo Glimt, Ibrahimovic ha il Covid 19 e Pioli cambia: tocca a Gabbia e Colombo in Europa League"Braida mi ha tempestato di chiamate per Colombo, e infatti è andato là. Ma a livello temporaneo perché noi crediamo molto in lui. Su Daniel non mi ha chiesto nulla".VIDEO Crotone-Milan, Pioli: ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel pre partita del match del "Dall'Ara", vinto dalper 2-1 sul Bologna, il DS rossonero, Paolo, ai microfoni di "Sky Sport", ha parlato della cessione in prestito dell'attaccante della "cantera" rossonera, Lorenzo, approdato alla Cremonese. Di seguito il retroscena svelato sull'ex dirigente del, oggi DG della società grigiorossa, Ariedo.VIDEO-Bodo Glimt, Ibrahimovic ha il Covid 19 e Pioli cambia: tocca a Gabbia ein Europa League"mi hadiper, e infatti è andato là. Ma a livello temporaneo perché noi crediamo molto in lui. Sunon mi ha chiesto nulla".VIDEO Crotone-, Pioli: ...

