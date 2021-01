Milan, Kessié: «Il rigorista è Ibrahimovic, decide lui» (Di sabato 30 gennaio 2021) Franck Kessié ha parlato al termine di Bologna-Milan Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessié ha parlato della gara vinta questo pomeriggio al Dall’Ara contro il Bologna: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 «Oggi era importante la partita per noi, era importante prendere i tre punti ed è quello che abbiamo fatto. Sappiamo che quando si gioca fuori casa è sempre dura, soprattutto a Bologna contro una squadra che pressa sempre. Oggi il gioco contava poco, ciò che importava era trovare i tre punti. Calo? La stagione è così, non possiamo giocare tutte le gare al 100%, abbiamo perso qualche partita ma l’importante era tornare a vincere. Il rigore è più importante agli attaccanti e per questo l’ho lasciato a lui, il secondo è stato lui a darlo a me. Il rigorista è Ibra, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Franckha parlato al termine di Bologna-Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franckha parlato della gara vinta questo pomeriggio al Dall’Ara contro il Bologna: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 «Oggi era importante la partita per noi, era importante prendere i tre punti ed è quello che abbiamo fatto. Sappiamo che quando si gioca fuori casa è sempre dura, soprattutto a Bologna contro una squadra che pressa sempre. Oggi il gioco contava poco, ciò che importava era trovare i tre punti. Calo? La stagione è così, non possiamo giocare tutte le gare al 100%, abbiamo perso qualche partita ma l’importante era tornare a vincere. Il rigore è più importante agli attaccanti e per questo l’ho lasciato a lui, il secondo è stato lui a darlo a me. Ilè Ibra, ...

Franck Kessié ha parlato al termine di Bologna - Milan Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessié ha parlato della gara vinta questo pomeriggio al Dall'Ara contro il Bologna: LEGGI L'INTERVISTA ...

Cambia il tiratore così come il risultato: dagli 11 metri, Kessie sceglie la soluzione centrale e al 55' è 2 - 0 per il Milan. Nell'ultima mezz'ora, Pioli fa assaggiare il campo al rientrante ...

