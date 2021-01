Milan, Donnarumma: «Ibra turbato dalla rissa? Sempre tranquillo» (Di sabato 30 gennaio 2021) Gianluigi Donnarumma ha parlato prima della gara contro il Bologna: ecco le dichiarazioni del portiere rossonero su Ibrahimovic Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. «Siamo concentrati, abbiamo un buon umore, voglia di ripartire e fare bene continuando il nostro cammino con una vittoria. Ibra è Sempre molto tranquillo e mi aspetto che giochi con tranquillità, non è assolutamente turbato da quello è accaduto nel derby e sono convinto che farà molto bene». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Gianluigiha parlato prima della gara contro il Bologna: ecco le dichiarazioni del portiere rossonero suhimovic Gianluigiha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. «Siamo concentrati, abbiamo un buon umore, voglia di ripartire e fare bene continuando il nostro cammino con una vittoria.moltoe mi aspetto che giochi con tranquillità, non è assolutamenteda quello è accaduto nel derby e sono convinto che farà molto bene». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - ZZiliani : Primo in classifica al via del girone di ritorno pur essendo stato il club più colpito da infortuni e contagi-Covid… - AntoVitiello : Gli assenti #Milan per il derby #intermilan #Mandzukic #Bennacer #Gabbia #Tonali #Calhanoglu #Donnarumma (squalifica) - 1889milan : RT @MilanNewsit: Donnarumma a Milan TV: “Dobbiamo ripartire e oggi bisogna vincere” - sportli26181512 : Donnarumma a Milan TV: “Dobbiamo ripartire e oggi bisogna vincere”: Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ha parlat… -