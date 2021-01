Milan, Calhanoglu si allena a Milanello: “First step” (FOTO) (Di sabato 30 gennaio 2021) Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan, si allena in questi minuti nel centro sportivo di Milanello: ecco la sua stories su Instagram Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 gennaio 2021) Hakan, trequartista del, siin questi minuti nel centro sportivo diello: ecco la sua stories su Instagram Pianeta

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - ZZiliani : Primo in classifica al via del girone di ritorno pur essendo stato il club più colpito da infortuni e contagi-Covid… - AntoVitiello : ??Convocati #Milan per #BolognaMilan Presenti #Bennacer, #Mandzukic, #Tonali. Non c è #Calhanoglu - MilanPress_it : #Calhanoglu resta a Milanello ad allenarsi ??????? - Moon13_me : RT @sa_cantone: #Calhanoglu non si aggregherà alla squadra per la partita di oggi contro il #Bologna #SempreMilan @PianetaMilan @la_ross… -