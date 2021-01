Milan, Bennacer felice per il ritorno in campo: «Mi mancavano i miei compagni» (Di sabato 30 gennaio 2021) Ismael Bennacer è tornato in campo contro il Bologna dopo l’infortunio Ismael Bennacer è tornato in campo nella sfida di questo pomeriggio al Dall’Ara contro il Bologna. Il centrocampista algerino, che mancava da quasi due mesi, ha espresso tutta la propria felicità sui social: «Quanto mi mancava il calcio, i miei compagni di squadra e la vittoria…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ismaelè tornato incontro il Bologna dopo l’infortunio Ismaelè tornato innella sfida di questo pomeriggio al Dall’Ara contro il Bologna. Il centrocampista algerino, che mancava da quasi due mesi, ha espresso tutta la propria felicità sui social: «Quanto mi mancava il calcio, idi squadra e la vittoria…». Leggi su Calcionews24.com

Dopo l'infuocato derby di martedì sera, il Milan torna in campo e lo fa allo stadio Dall'Ara contro il Bologna. Buone e cattive notizie per Pioli, che ritrova Bennacer guarito dal Covid, così come ...

... dagli 11 metri, Kessie sceglie la soluzione centrale e al 55 è 2 - 0 per il Milan. Nell'ultima mezz'ora, Pioli fa assaggiare il campo al rientrante Bennacer e al 73 scocca anche l'ora di Mandzukic: ...

Ismael Bennacer è tornato in campo nella sfida di questo pomeriggio al Dall’Ara contro il Bologna. Il centrocampista algerino, che mancava da quasi due mesi, ha espresso tutta la propria felicità sui ...

Il Milan batte il Bologna in trasferta e consolida il primato in classifica grazie ad una prestazione assolutamente convincente ...

Dopo l'infuocato derby di martedì sera, il Milan torna in campo e lo fa allo stadio Dall'Ara contro il Bologna. Buone e cattive notizie per Pioli, che ritrova Bennacer guarito dal Covid, così come dagli 11 metri, Kessie sceglie la soluzione centrale e al 55 è 2 - 0 per il Milan. Nell'ultima mezz'ora, Pioli fa assaggiare il campo al rientrante Bennacer e al 73 scocca anche l'ora di Mandzukic. Il Milan batte il Bologna in trasferta e consolida il primato in classifica grazie ad una prestazione assolutamente convincente.