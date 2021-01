Migranti, missione di eurodeputati Pd in Bosnia bloccata al confine (Di sabato 30 gennaio 2021) “Siamo a poche centinaia di metri dal confine con la Bosnia, ma la polizia ci sta impedendo di proseguire con un posto di blocco improvvisato. Con i colleghi stiamo cercando di risolvere. Poter ispezionare è un nostro diritto e dovere. Vogliamo arrivare al confine”. Lo scrive su Twitter Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo in missione dal 29 gennaio al primo febbraio - insieme ad altri colleghi dem - in Croazia e Bosnia per visitare i campi profughi alle frontiere dei due Paesi e avere una testimonianza diretta della tragica situazione dei Migranti in quelle zone. “Volevamo andare a ispezionare il confine tra la Croazia e la Bosnia senza oltrepassarlo, ma ci è stato impedito”. Così gli europarlamentari Brando Benifei, Pietro ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) “Siamo a poche centinaia di metri dalcon la, ma la polizia ci sta impedendo di proseguire con un posto di blocco improvvisato. Con i colleghi stiamo cercando di risolvere. Poter ispezionare è un nostro diritto e dovere. Vogliamo arrivare al”. Lo scrive su Twitter Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo indal 29 gennaio al primo febbraio - insieme ad altri colleghi dem - in Croazia eper visitare i campi profughi alle frontiere dei due Paesi e avere una testimonianza diretta della tragica situazione deiin quelle zone. “Volevamo andare a ispezionare iltra la Croazia e lasenza oltrepassarlo, ma ci è stato impedito”. Così gli europarlamentari Brando Benifei, Pietro ...

brandobenifei : Oggi partirò per una missione in Croazia e Bosnia insieme ai colleghi @bartolopietro1, @pfmajorino e @ale_moretti.… - pfmajorino : La prima tappa della nostra missione in Croazia e Bosnia è all'Hotel Porin, l'unico centro di permanenza ufficiale… - Luciotreviso : RT @HuffPostItalia: Migranti, missione di eurodeputati Pd in Bosnia bloccata al confine - Fusillide : RT @pfmajorino: La prima tappa della nostra missione in Croazia e Bosnia è all'Hotel Porin, l'unico centro di permanenza ufficiale per i mi… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Migranti, missione di eurodeputati Pd in Bosnia bloccata al confine -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti missione Migranti, missione di eurodeputati Pd in Bosnia bloccata al confine

Lo scrive su Twitter Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo in missione dal ...alle frontiere dei due Paesi e avere una testimonianza diretta della tragica situazione dei migranti ...

Riammissioni dei migranti, Bruxelles si è svegliata: eurodeputati 'a caccia' dei responsabili

'Chiare le responsabilità della catena di comando' Durante la missione l'esponente dei SD ha ... Cura, le due associazioni che da tempo aiutano i migranti che, dopo essere riusciti ad attraversare il ...

Migranti, missione di eurodeputati Pd in Bosnia bloccata al confine L'HuffPost Migranti, missione di eurodeputati Pd in Bosnia bloccata al confine

Lo scrive su Twitter Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo in missione dal 29 gennaio al primo febbraio - insieme ad altri colleghi dem - in Croazia e Bosnia per visitare i camp ...

Rotta balcanica: i fantasmi del passato, l'orrore del presente. L'Italia? non pervenuta

I disperati della rotta balcanica non entrano nel suk politico italiano. Non portano voti, né fanno parte del Rinascimento saudita. Ma esistono. Sono donne e uomini, non numeri.

Lo scrive su Twitter Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo indal ...alle frontiere dei due Paesi e avere una testimonianza diretta della tragica situazione dei...'Chiare le responsabilità della catena di comando' Durante lal'esponente dei SD ha ... Cura, le due associazioni che da tempo aiutano iche, dopo essere riusciti ad attraversare il ...Lo scrive su Twitter Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo in missione dal 29 gennaio al primo febbraio - insieme ad altri colleghi dem - in Croazia e Bosnia per visitare i camp ...I disperati della rotta balcanica non entrano nel suk politico italiano. Non portano voti, né fanno parte del Rinascimento saudita. Ma esistono. Sono donne e uomini, non numeri.